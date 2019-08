Foto: az

Klima bewegt viele

Handelsstreit: Achterbahnfahren mit Trump

Trump räumte Meinungsverschiedenheiten beim Thema Freihandel ein.

Vorbereitung auf die Landtagswahlen

Baywa: Bilanz auf Kurs?

Die Baywa wünscht sich neue Finanzmittel.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Angela Werner, Chefredaktion agrarzeitung.Das Weltklima beschäftigt nicht nur die Bewegung Fridays for Future. Seit vergangenen Freitag tagt der Weltklimarat in Genf. Thema sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landnutzung. In den Fokus wird nach Einschätzung von Teilnehmern dabei auch die Landwirtschaft rücken. Der Abschlussbericht „Klimaschutz und Landsystemen" der rund 60 Wissenschaftler soll am Donnerstag vorgestellt werden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze wird in einer Videoschaltung darüber berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.Auch Greenpeace macht wieder mobil: Am Sonntag bemalten Aktivisten in Brake an der Unterweser den Rumpf des Soja-Frachters „Hiroshima Star", der aus Brasilien einfährt, mit dem Schriftzug „Climate Crime" und entrollten Banner an den Kränen im Zielhafen Brake, um gegen den Import von Soja-Futter für die Massentierhaltung und die Rodung der Wälder in Südamerika zu protesieren.Weiter eskalieren könnte das wirtschaftliche Klima im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hat China ab 1. September mit Sonderzöllen in Höhe von 300 Mrd. US-$ gedroht. Betroffen könnten Handys, Laptops, Spielzeug und Schuhe sein. China hat bereist Gegenmaßnahmen angekündigt und kritisierte das Vorgehen der USA. Das sei eine schwerwiegende Verletzung der Vereinbarung über die Wiederaufnahme der Handelsgespräche, die beide Staaten am Rande des G20-Gipfels in Osaka getroffen hatten.Unterdessen scheinen sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa etwas zu entspannen, aber nur in puncto Rindfleisch. Die USA und Europa haben sich darauf geeinigt, dass künftig Teile aus dem globalen Einfuhrkontigenten von jährlich 45.000 t fest für US-Anbieter reserviert werden sollen. Innerhalb von sieben Jahren könnte der US-Anteil so auf 35.000 t hormonfreies Rindfleisch pro Jahr steigen. Das Abkommen muss auf EU-Seite noch final bestätigt werden.Und damit Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten. Donald Trump droht Frankreich mit einer Weinsteuer, wenn Frankreich Google&Co besteuern will. Fortsetzung folgt.In Deutschland verlagert sich die Aufmerksamkeit seitens der Politik zunehmend auf die Bundesländer Sachsen und Brandenburg. In beiden werden am 1. September 2019 Landtagswahlen stattfinden. Die Parteien bereiten sich hinter den Kulissen intensiv darauf vor. Ein wichtiges Wahlkampfthema in beiden Ländern wird auch der Klimawandel sein und damit die Positionen der verschiedenen Parteien beispielsweise zu dem in der Region bedeutenden Braunkohletagebau. Nach jüngsten Umfragen sind interessante Ergebnisse der Wahlen zu erwarten.Die agrarzeitung (az) wird in den kommenden Ausgaben, die Parteien mit ihren wichtigsten Positionen zur Agrarpolitik in Sachsen und Brandenburg vorstellen.Ob sich das Agrargeschäft erholt hat, wie Baywa-Chef Lutz noch im Mai auf der Hauptversammlung prognostiziert hat, wird sich am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahresbilanz in München zeigen. Ebenso, ob sich der Strategieprozess „Economics"bereits in Zahlen niederschlägt. Vieles hat die Baywa in der Zwischenzeit angepackt: die Erfassung von Biogetreide in Heilbronn und ein neues Landtechnikzentrum in Sachsen aufgebaut, eine Online-Plattform mit ATR und Getreide AG für den digitalen Handle mit Agrarrohstoffen ist am Start. Sogar eine Erdgastankstelle will die Baywa mit VW installieren. Geld für die Solar- und Windanlagen hat sich der Konzern über Greenbonds beschafft, rund 500 Mio. €. Spannend wird sein, ob sich diese Diversität auch in barer Münze auszahlt.