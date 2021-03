Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Stefanie Pionke, Chefredakteurin der agrarzeitung (az). Foto: Privat

In Berlin dreht sich in der zweiten Wochenhälfte alles um die Milch, deren Preisgestaltung zuletzt wütende Traktorenkolonnen auf die Straßen und vor die Supermarktläger getrieben hatte. Und in Australien geht der Blick beim virtuellen „Outlook Forum“ für Agrarpolitik und Wirtschaft in Richtung Zukunft unsicherer Märkte.

Zum Jahreswechsel sorgten Meldungen um eine Absenkung des Butterpreises von bis zu 60 Cent je Kilogramm für mächtig Ärger. Landwirte blockierten die Läger von Discountern, der Primus unter den Discount-Supermärkten Aldi sagte in der Folge zu, künftig nur noch konventionelle und Bio-Frischmilch aus Deutschland zu beziehen. Für Molkereien, die nun künftig womöglich die Milchströme trennen müssen, eine Herausforderung, sofern diese grenzüberschreitend Ware beziehen. Hinzu kommt die anhaltende Debatte über die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken, kurz UTP-Richtlinie. Dieses Regelwerk soll dazu dienen, den Lebensmitteleinzelhandel als mächtigstes Glied innerhalb der Wertschöpfungskette Lebensmittel stärker an die Kandare zu nehmen als dies bisher der Fall ist. Nun ist das Tauziehen zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung, federführend hier das Bundeslandwirtschaftsministerium, ausgebrochen, welche Verhandlungspraktiken auf die „schwarze Liste“ der faktischen Verbote und welche auf die „graue Liste“ der anrüchigen Klauseln kommen, die aber zulässig bleiben sollen, sofern beide Verhandlungspartner einverstanden sind. Kurzum: Der Milchpreis und der Fleischpreis im Besonderen und die Lebensmittelpreise im Allgemeinen sowie die Machtverhältnisse in der Wertschöpfungskette sind mehr denn je ein Politikum. In diesem Umfeld findet am Donnerstag und Freitag das Berliner Milchforum statt - wie es sich zu Pandemie-Zeiten gehört, natürlich virtuell. Oberthema ist „Milchwirtschaft zwischen Marktrealität und Verbraucherwunsch“. Es wird darum gehen, welche Faktoren den Milchmarkt jenseits weicher Faktoren wie dem Wunsch nach Tierwohl bewegen. Zudem steht auf dem Programm, wer in der Wertschöpfungskette Milch das Sagen hat – Landwirte, Verarbeiter oder der LEH? Dreimal dürfen Sie raten! Was die Marktrealität angeht: Die war schon mal finsterer. So ist der Kieler Rohstoffwert für Milch im Februar angezogen, weil die Preise für Butter und Magermilchpulver zuletzt wieder gestiegen sind. Bei Magermmilchpulver am internationalen Markt wurde unlängst sogar ein mehrjähriges Foch verzeichnet.

