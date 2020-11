Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Stefanie Pionke, Chefredakteurin der agrarzeitung (az). Foto: Privat

In dieser Woche tritt der Poker um die Reform der EU-Agrarpolitik in die nächste Phase. EU-Agrarministerrat, Europaparlament und Kommission streiten nun im Format des „Trilog“ über die grüne Architektur. Die Baywa legt Zahlen für das 3. Quartal 2020 vor. Und aus den USA gibt es nicht nur Wahlergebnisse, sondern auch Marktzahlen mit dem November-Wasde.

Neue Runde im GAP-Poker Foto: Imago Images / Shotshop

Am Dienstag treten die Verhandlungen um die Reform der EU-Agrarpolitik (GAP) mit dem Auftakt der Trilog-Gespräche zwischen EU-Agrarrat, Europaparlament und EU-Kommission in eine neue Phase. Nachdem sich Rat und Parlament auf eine gemeinsame Position zu dem Reformvorschlag mit dem Parlament verständigt haben, gilt es nun, die Standpunkte der drei Institutionen miteinander zu versöhnen. Ob das erste Trilog-Gespräch virtuell oder in Präsenz stattfinden wird, darüber kursierten aufgrund der aktuellen Corona-Lage zunächst unterschiedliche Angaben. Zwar hatte Bundesministerin Julia Klöckner verlauten lassen, die Abstimmungen lieber von Angesicht zu Angesicht und somit in Präsenz vorzunehmen. Auf ihrem Terminkalender für die kommende Woche war der Trilog dann aber als „virtueller“ Programmpunkt eingetragen.

So oder so gilt es während des Trilogs, die gröbsten Kontroversen zu glätten. Der Berichterstatter im Europaparlament Peter Jahr (CDU) möchte möglichst schon auf der ersten Sitzung die großen Streitpunkte zumindest benennen. Dazu gehört vor allem die „grüne Architektur“, also der Rahmen für die Agrarumweltpolitik. Die EU-Mitgliedstaaten und die Abgeordneten müssen sich über die Bedeutung der „Eco-Schemes“ (Öko-Regelungen) und über die umweltpolitischen Grundanforderungen an die Direktzahlungen (Konditionalität) verständigen. Es besteht der Wunsch, zumindest Eckpunkte für die „grüne Architektur“ noch unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft und vor dem Jahresende festzulegen. Damit hätte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) dann ein weiteres ihrer selbstgesteckten Ziele für die EU-Ratspräsidentschaft erreicht. Den Etappensieg, die gemeinsame Position zur Reform im Rat, hat sie ja bereits eingefahren.

Ein erster Konfliktpunkt zwischen Parlament und Rat ist die Höhe der Mittel aus der 1. Säule der GAP, die künftig für die Eco-Schemes reserviert werden sollen. Der Rat hat sich hier nach zähem Ringen auf 20 Prozent nach zweijähriger Übungsphase verständigt; die Parlamentarier wollen 30 Prozent. Die EU-Kommission unter Präsidentin von der Leyen schreibt bekanntlich in ihrem Green Deal Klima- und Umweltschutz groß. Bleibt abzuwarten, wie viel Verwässerung der Umweltauflagen sie den Ministern und vor allem konservativen Parlamentariern durchgehen lassen.

Baywa präsentiert Dreivierteljahresbilanz Foto: Baywa

Wenn der größte und gleichzeitig auch schillerndste der deutschen Agrarhändler seine Bilanzen präsentiert, ist ihm die Aufmerksamkeit der Branche sicher. Am Donnerstag ist es so weit: Die Baywa in München stellt die Zahlen für das 3. Quartal 2020 vor. Wie hübsch das Zahlenwerk ausfällt, dürfte wie gewöhnlich auch davon abhängen, bei wie vielen ihrer Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien die Baywa bereits Kasse machen konnte. Bei den Halbjahreszahlen hatte Konzernchef Klaus Josef Lutz die Investoren bereits darauf eingeschworen, dass die Geschäfte der Baywa im zweiten Halbjahr noch einmal an Fahrt aufnehmen dürften. Die erneuten Verschärfungen in der Corona-Politik dürften sich jetzt noch nicht in den Baywa-Zahlen bemerkbar machen, gleichwohl ist interessant, inwieweit die Münchner durch steigende Fallzahlen und regionale Beschränkungen des öffentlichen Lebens weltweit Effekte in ihren globalen Wertschöpfungsketten spüren.



MEHR DAZU Baywa kontra Kartellamt Bußgeld vor Gericht Ergebnisse einer ersten Gerichtsverhandlung zwischen der Baywa AG und dem Bundeskartellamt sind im Dezember zu erwarten. Es geht um das Kartellverfahren im Pflanzenschutz-Großhandel Interressant ist auch, wie es mit dem Rechtstreit zwischen Baywa und Bundeskartellamt weitergehen wird. Die Baywa klagt gegen die Wettbewerbshüter, weil sie im Verfahren gegen illegale Absprachen im Pflanzenschutzgroßhandel den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt sieht. Der Vorwurf im Kurzem: Drei Konkurrenten der Baywa seien 2015 frühzeitig von der Behörde über Ermittlungen informiert worden; die Grüne AG hatte daher keine Chance mehr, frühzeitig eine Kronzeugenregelung zu beantragen. In diesem Rechtsstreit gab es kürzlich eine erste Begegnung der beiden Parteien vor dem Bonner Landgericht. Es wird also interessant sein, inwieweit sich die Baywa am Donnerstag zu diesem Verfahren äußern wird.



Illegale Preiabsprachen: Vom Bierkartell zur Wurstlücke

1 / 23 Preisabsprachen zwischen Brauereien in den Jahren 2006 bis 2008 machten als Bierkartell Schlagzeilen. 2014 verhängte das Bundeskartellamt zwei Strafen über insgesamt 338 Mio. €. (Foto: imago images / McPHOTO) 2 von 23 Teilen 2 / 23 106,5 Mio. € mussten die Großbrauereien Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner und die Familienbrauerei Ernst Barre aus Lübbecke in Westfalen zahlen. (Foto: imago images / Rene Traut) 3 von 23 Teilen 3 / 23 231,2 Mio. € forderte das Bundeskartellamt von Carlsberg Deutschland, der Radeberger Gruppe, der Bolten-Brauerei, der Erzquell Brauerei, dem Cölner Hofbräu Früh, der Privatbrauerei Gaffel Becker & Co und dem Verband Rheinisch-Westfälischer Brauereien e. V. Die Brauereien hatten auf der Basis einer Bonusregelung mit dem Kartellamt kooperiert, was sich mildernd auf die Strafe auswirkte. (Foto: imago images / Manfred Segerer) 4 von 23 Teilen 4 / 23 Anheuser-Busch InBev, im Bild die Becks-Brauerei in Bremen, ging als Kronzeuge straffrei aus. (Foto: imago images / Schöning) 5 von 23 Teilen 5 / 23 Illegale Absprachen konnte das Bundeskartellamt auch der deutschen Zuckerindustrie nachweisen. (Foto: imago images / Bildgehege) 6 von 23 Teilen 6 / 23 Das Bundeskartellamt stellte fest, dass Pfeifer & Langen und Nordzucker spätestens seit 1996 Absprachen zu Kernabsatzgebieten getroffen hatten, in denen man nicht miteinander konkurrierte. (Foto: imago images / JOKER) 7 von 23 Teilen 7 / 23 Spätestens seit 2001 beteiligte sich auch Südzucker an der wettbewerbswidrigen Praxis. (Foto: imago images / Stefan Zeitz) 8 von 23 Teilen 8 / 23 Nordzucker hatte mit dem Kartellamt kooperiert und im Gegenzug einen weitreichenden Bußgelderlass erhalten. (Foto: imago images / Rust) 9 von 23 Teilen 9 / 23 Dennoch wird das Kartell wohl auch für Nordzucker teuer. Denn Kunden aus Industrie und Handel sahen sich geschädigt und klagten gegen das Zuckerkartell auf Schadenersatz. Insgesamt fordern die 90 Kläger, zu denen Lebensmittelhersteller wie DMK, Storck, Zentis, Ehrmann, Bauer und Lambertz gehören, rund bis zu 900 Mio. € von den drei Herstellern. (Foto: imago images / HRSchulz) 10 von 23 Teilen 10 / 23 Im Oktober 2011 erhielt die VK Mühlen AG unangenehme Post vom Bundeskartellamt. Gegen den Konzern wurde eine Strafe von 23,8 Mio. € verhängt. Die Wettbewerbshüter hatten ein über viele Jahre praktiziertes System von Preis-, Kundenschutz- und Marktaufteilungsabsprachen für verschiedene Mehlsorten aufgedeckt. (Foto: imago images / Rüdiger Wölk) 11 von 23 Teilen 11 / 23 Im März 2013 wurden weitere 22 Firmen mit einer Strafe von insgesamt 41 Mio. € belegt. Davon hatten sich 17 Unternehmen mit dem Kartellamt einvernehmlich geeinigt, was bei der Höhe der Bußgelder berücksichtigt wurde. Zahlen musste auch die Grain Millers GmbH & Co. KG mit dem Tochterunternehmen Bremer Rolandmühle. (Foto: imago images / teamwork) 12 von 23 Teilen 12 / 23 Das Bundeskartellamt verhängte im Juli 2014 gegen Teilnehmer eines Wurstkartells Bußgelder in Höhe von insgesamt 338 Mio. €. (Foto: imago images / Tillmann Pressephotos) 13 von 23 Teilen 13 / 23 Betroffen waren 21 Wursthersteller und 31 verantwortlich handelnde Personen, darunter auch Tochterunternehmen der Tönnies-Gruppe wie Böklunder Plumrose und die Könecke Fleischwarenfabrik. (Foto: imago images / Rüdiger Wölk) 14 von 23 Teilen 14 / 23 Durch Umstrukturierungen wurden den bestraften Unternehmen ihre wesentlichen Vermögensgegenstände durch Übertragung an andere Konzern-Töchter entzogen und sie wurden aus dem Handelsregister gelöscht. Die "Wurstlücke" war erfunden, Clemens Tönnies hatte gut Lachen und das Verfahren musste ohne Bußgeld eingestellt werden. (Foto: imago images / RHR-Foto) 15 von 23 Teilen 15 / 23 Bis zum Juni 2017 mussten das Bundeskartellamt die Strafen gegen drei weitere Unternehmen des Wurstkartells, Bell Deutschland, Sickendiek (Reinert-Gruppe) und Marten, Bußgelder in Höhe von insgesamt weiteren 110 Millionen Euro aufheben, nachdem sie ebenfalls die Wurstlücke ausgenutzt hatten. (Foto: imago images / Dünhölter SportPresseFoto) 16 von 23 Teilen 16 / 23 Im Januar und Februar 2016 hatte das Bundeskartellamt bei mehreren Hauptgenossenschaften sowie einem Verband Durchsuchungen durchgeführt. Der Verdacht hatte sich auf Absprachen beim Verkauf von Landmaschinen und Ersatzteilen sowie bei der Abrechnung von Werkstattleistungen gerichtet. (Foto: imago images / Mario Hösel) 17 von 23 Teilen 17 / 23 Das Kartellamt hatte nie Namen der betroffenen Unternehmen genannt. Die az erfuhr seinerzeit, dass bei den Zentralen der Baywa AG in München, der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Main (RWZ) in Köln sowie bei der Agravis Raiffeisen AG in Münster und Hannover Durchsuchungen stattgefunden hatten. (Foto: agravis) 18 von 23 Teilen 18 / 23 Im Februar 2018 erhielten Agravis, Baywa und RWZ Köln Post vom Bonner Kartellamt . Das Verfahren in Sachen Landtechnik wurde eingestellt. Die vollständige Klärung sei gemessen am Sachverhalt zu aufwendig gewesen. (Foto: Baywa) 19 von 23 Teilen 19 / 23 Seit Anfang 2015 geht das Bundeskartellamt dem Verdacht nach, dass sich Anbieter von Pflanzenschutzmitteln rechtswidrig abgesprochen haben. Gegenstand der Untersuchungen sind nach Informationen der agrarzeitung (az) unter anderem die Hauptgenossenschaften, private Unternehmen und der Deutsche Raiffeisenverband. (Foto: imago images / Frank Sorge) 20 von 23 Teilen 20 / 23 Die Baywa AG gab Ende 2019 bekannt, sich mit dem Bundeskartellamt auf die Beendigung des Verfahrens zum Handel mit Pflanzenschutzmitteln geeinigt zu haben. Das Settlement beinhaltet nach Angaben des Konzerns die Zahlung einer Summe von bis zu 68,6 Mio. €. (Foto: Baywa) 21 von 23 Teilen 21 / 23 Weniger Tage später, Anfang 2020, gibt die Agravis Raiffeisen AG bekannt, sich gegen Zahlung von 43,7 Mio. € mit dem Bundeskartellamt in Bonn auf eine Beendigung des Verfahrens wegen mutmaßlich wettbewerbswidriger Preisabsprachen im Pflanzenschutz-Großhandel verständigt zu haben. Der Vorstandsvorsitzende der Agravis, Dr. Dirk Köckler, geht im Gespräch mit agrarzeitung.de davon aus, die „empfindliche Strafe“ in der Bilanz 2019 verarbeiten zu können. (Agravis) 22 von 23 Teilen 22 / 23 Die BSL Betriebsmittel Service Logistik GmbH & Co. KG (BSL), reiht sich Mite Januar 2020 in die Unternehmen ein, die sich mit dem Bundeskartellamt im Verfahren gegen mutmaßliche Absprachen im Pflanzenschutzmittelhandel geeinigt haben. Das Unternehmen muss ein Bußgeld von 29,25 Mio. € bezahlen. Gegen die HaGe wurde kein Bußgeld verhängt, teilt der Kieler Mutterkonzern ausdrücklich mit. (BSL) 23 von 23 Teilen 23 / 23 Anfang Februar 2020 verständigte sich die RWZ Köln mit dem Bundeskartellamt auf ein Settlement in Höhe von 4 Mio.€. (RWZ) 24 von 23 Teilen

Weiterer spannender Punkt: Wie weit die Investorensuche für die Konzerntochter Baywa r.e. gediehen ist. Hier hat man sich schon mehrfach auf der Zielgeraden mit einem potenziellen Geldgeber gewähnt. Und, last but not least, ob die Vorbereitungen für die Verschlankungskur in Ostdeutschland nach Plan laufen. Im Jahr 2021 will die Baywa bekanntlich rund 20 Standorte im Osten schließen und ihre Geschäftstätigkeiten komplett in einem hundertprozentigen Tochterunternehmen bündeln.

Marktdaten aus Übersee image Images / Ikon Images

Das US-Agrarministerium USDA wird am Dienstag seinen internationalen Marktbericht „Wasde“ für November veröffentlichen. Interessant wird dabei sein, welche neuen Verschiebungen die USDA-Analysten bei den Mais- und Sojabohnenernten in den Vereinigten Staaten vornehmen werden, die sich dem Ende nähern. Auch in den Soja- und Maisprognosen für Argentinien und Brasilien steckt noch Spannung. Am Sojamarkt ist zudem fraglich, inwieweit sich die zuletzt wieder lebhaftere Nachfrage nach US-Bohnen aus China in den Wasde-Bilanzen wiederfinden wird. Das USDA war zudem zuletzt eher am optimistischeren Ende der Schätzungen für die russische Weizenernte; auch hier dürfte Marktteilnehmer interessieren, inwieweit diese Tendenz erhalten bleibt.



Die US-Präsidentschaftswahl hat übrigens keine Auswirkungen auf die Wasde-Zahlen. Bis auf behördlicher Ebene der Team-Wechsel vollzogen ist, gehen noch einige Wochen ins Land. Gleiches dürfte für die Rechtsstreitigkeiten gelten, die sich abzeichnen, da der noch amtierende Präsident Donald Trump seine Niederlage gegen Herausforderer Joe Biden bekanntlich nicht einräumen möchte.