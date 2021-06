Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Stefanie Pionke, Chefredakteurin der agrarzeitung (az). Foto: Privat



In der neuen Woche wollen sich Europaparlament, EU-Kommission und die Agrarministerinnen und -minister der Mitgliedstaaten zusammenraufen und die Reform der EU-Agrarpolitik endlich in trockene Tücher bringen. Dazu steht ein weiterer Trilog auf dem Programm, der gut und gerne das ganze Wochenende beanspruchen dürfte. Außerdem lädt der DBV ein zum virtuellen Bauerntag.

High Noon für die GAP Foto: IMAGO/Rene Traut

Ab Donnerstag, am Freitag und aller Voraussicht nach über das ganze Wochenende nehmen die EU-Agrarminister, das Europaparlament (EP) und die EU-Kommission einen erneuten Anlauf, um endlich die Reform der EU-Agrarpolitik (GAP) in trockene Tücher zu bringen. Die Zeit drängt, nachdem der „Jumbotrilog“ Ende Mai gescheitert ist. Aller Voraussicht nach am Montag, den 28. Juni, wollen die drei Parteien eine Einigung präsentieren. Gelingt dies, hätte die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft es so gerade geschafft, einen Haken hinter das leidige Thema zu setzen. Verfehlen die drei Parteien erneut den Kompromiss, geht der Staffelstab an die kommende Ratspräsidentschaft Slowenien über, die erst einmal in den Tritt kommen muss. Außerdem steht dann zunächst die politische Sommerpause an. Das bedeutet: Bis September würde der Prozess zunächst ruhen – und die reformierte GAP wohl erst ein weiteres Jahr später, nämlich 2024, in Kraft treten - so lautet zumindest das Szenario mancher Beobachter. Denn erstmals wären die Mitgliedstaaten gemäß GAP-Reform-Konzept gefordert, ihre nationalen Strategiepläne zur Umsetzung der neuen EU-Agrarpolitik von der Kommission absegnen zu lassen. Das braucht Zeit; und außerdem wollen die Pläne, sofern sie denn schon verfasst sind, auf neue Kompromisse hin überarbeitet werden.

Doch die Bestrebungen der Mitgliedstaaten, den GAP-Konflikt eskalieren zu lassen, scheinen sich in Grenzen zu halten. Auf dem Informellen EU-Agrarrat in der Vorwoche in Lissabon haben Deutschland und Österreich einen Kompromissvorschlag vorgestellt, dem sich 12 weitere Mitgliedstaaten angeschlossen haben. Demnach würden die Eco-Schemes, die neuen Umweltprogramme oder auch -prämien in der 1. Säule der GAP, direkt ab 2023 einen Budgetanteil von 25 Prozent der 1.-Säule-Mittel erhalten. Gelder, die in den ersten Jahren der Eco-Schemes nicht ausgeschöpft würden, sollen ihnen in den kommenden Jahren zugeschlagen werden dürfen oder in die 2. Säule der GAP übertragen werden.



Ende Mai war der Jumbotrilog vor allem deshalb ergebnislos gescheitert, weil die Mitgliedstaaten auf einer sogenannten Lernphase für die Eco-Schemes bestanden haben mit 22 Prozent Budgetanteil an der 1. Säule 2023 und 2024 und der Option, nicht abgerufene Mittel den Direktzahlungen zuzuschlagen. Das war dem EP zu wenig, das einen 30 Prozent Budgetanteil in der 1. Säule der GAP ohne Lernphase fordert. Die Lernphase erschien manch einem Parlamentarier als Hintertür, um das System der Direktzahlungen so lange und umfangreich wie möglich beibehalten zu können. Bei 25 Prozent Budgetanteil für die Eco-Schemes stehen die Chancen Beobachtern zufolge gut, dass ein Kompromiss gelingt.



Ein weiterer strittiger Punkt hat es allerdings auch in sich: der verpflichtende Anteil der Brache an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Auch in der Frage müssen sich Mitgliedstaaten und Parlament zusammenraufen.

Bauerntag im Schatten der Bundestagswahl imago images / Christian Grube DBV-Präsident Joachim Rukwied präsentiert sich gerne im Feld.