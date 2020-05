- Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Ihre Stefanie Pionke, Redaktion agrarzeitung (az).

Normalerweise fühlen sich Anbieter von Pflanzenschutzmitteln als Buhmänner der Nation. In Zeiten der Dünge-Verordnung sehen sich auch alle, die Dünger ausbringen, handeln oder herstellen in der Defensive. Plus: Das Geschäft macht nicht wirklich Spaß, seit restriktivere politische Vorgaben im Sinne der Nachhaltigkeit oder auch eines „weniger ist mehr“ die Absatzperspektiven drücken. Hinzu kommt das Kartellverfahren im Pflanzenschutzgroßhandel. Damit hat die Industrie zwar nichts zu tun, da ja die Großhandelsstufe bei Rabatten und Preisen gemauschelt haben soll. Aber hinter vorgehaltener Hand meckert doch der eine oder andere Händler über eine vermeintlich aggressive Vertriebs- und Preispolitik seitens der Industrie. Um auf den Punkt zu kommen: Ein Verband mit kommunikativen Herausforderungen, der Industrieverband Agrar (IVA), lädt am Dienstag ein zur virtuellen Jahrespressekonferenz, da bekanntlich aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen. In der Coronakrise haben politische Entscheidungsträger vordringlichere Sorgen als die Reduktion von Pflanzenschutz; der Entwurf zu Dünge-VO wurde zwar unlängst durch den Bundesrat gepeitscht. Allerdings greift das Regelwerk erst – aufgrund Corona – mit zeitlichem Aufschub. Und auch die „Farm-to-Fork-Strategie“ der neuen EU-Kommission, die nach allem, was man bisher weiß, auch dem Einsatz von Pflanzenschutz runterschrauben möchte, verzögert sich aufgrund von Corona. Spannend ist indessen, was Corona mit den Lieferketten für Wirkstoffe angestellt hat. (Foto: Pixabay)

