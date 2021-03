az-Wochenstart: Was Wichtig Wird

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Stefanie Pionke, Chefredakteurin der agrarzeitung! Foto: Privat Stefanie Pionke (39) ist weitere Chefredakteurin der agrarzeitung.



In der neuen Woche tritt die Zukunftskommission Landwirtschaft in die Öffentlichkeit und spricht über ihre Arbeitsweise und Ziele. Außerdem kommen die Agrarministerinnen und -minister der Bundesländer sowie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) zu einer virtuellen Sonder-AMK zusammen, um das Gezerre über die nationale Umsetzung der reformierten Gemeinsamen Agrarpolitik fortzusetzen.



Zukunftskommission wagt sich aus der Deckung Foto: Bundesregierung / Sandra Steins Gruppenbild der Zukunftskommission.

Keine geringere als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Dienstag zugegen sein, wenn die Zukunftskommission Landwirtschaft am Vormittag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommt. Am Nachmittag folgt dann eine Dialogveranstaltung, bei der die Kommission ihre Arbeitsweise erläutert und Anregungen der Teilnehmer aufnehmen will. Und schließlich steht noch ein Pressegespräch auf der Agenda. Ganz schön arbeitsreicher Tag für das 32-köpfige Gremium aus üblichen Verdächtigen der Agrarverbandslandschaft wie Bauernpräsident Joachim Rukwied, dem Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), Franz-Josef Holzenkamp, Dirk Andresen als Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV) sowie den Verbandsspitzen von Industrieverband Agrar oder dem Bund Deutscher Pflanzenzüchter. Immerhin: 13 Mitgliedern, die eher dem konventionellen Spektrum der Agrar- und Ernährungswirtschaft zugeordnet werden dürfen, stehen 10 Mitglieder aus dem alternativen beziehungsweise ökologischen Spektrum der Landwirtschaft, von Umweltverbänden oder Verbraucherschutzeinrichtungen, gegenüber – auch wenn die alternativen- und ökologischen Landwirtschaftsverbände weniger Gewicht haben als ihre konventionellen Pendants. Hinzu kommen Wissenschaftler; geleitet wird das unabhängige Germium von Prof. Peter Strohschneier, einem Germanisten. Das an sich ist schon bemerkenswert, zumal sich Vertreter der modernen oder konventionellen Agrarwirtschaft sonst nicht laut genug darüber mokieren können, wenn jemand „nicht vom Fach“ ist und es trotzdem wagt, sich eine Meinung zu landwirtschaftlichen Fragen zu bilden. Dass die Perspektive von außen auch von Vorteil sein kann und vielleicht entscheidende Denkanstöße liefert in verfahrenen Debatten, gerät dabei leider aus dem Blick. Dass genau dies der Zukunftskommission gelingt – in die alten Diskussionen über Bio versus Konventionell, landwirtschaftliche Realität versus Wünsche der Verbraucherschaft neuen Schwung zu bringen – ist dabei mehr als wünschenswert.

Kurzer Blick zurück: Die Zukunftskommission wurde Ende 2019 von der Bundesregierung eingesetzt, als die maßgeblich von LsV initiierten Bauernproteste einen Höhepunkt fanden. Ihr Auftrag: Ideen entwickeln für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Da sich auch die Borchert-Kommission der Zukunftsfähigkeit eines besonders umstrittenen Zweigs der Landwirtschaft, der Tierhaltung, annimmt, und diverse Verbände und Institutionen sich der Zukunftsfähigkeit einer fairen Lieferkette und Wertschöpfungskette Ernährung widmen, bleibt zu hoffen, dass es sich dabei am Ende nicht allesamt um reine Arbeitskreise handelt, die zwar wohlklingende Abschlusspapiere formulieren aber wirkungslos in der Praxis bleiben.

Digitaler Zoff voraus: Minister treffen sich zu GAP-Umsetzung Foto: da Impressionen von der Agrarministerkonferenz im Februar.