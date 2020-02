3 / 5

Stefanie Sabet, Geschäftsführerin Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie: Die effizientere Aufstellung der Betriebe – ob landwirtschaftliche oder verarbeitende – durch digitale Prozesse und der Wandel hin zu größeren Agrarbetrieben wirft bei vielen Verbrauchern Fragen auf. Um das Verbrauchervertrauen in die Qualität und Sicherheit deutscher Lebensmittel nicht zu erschüttern, ist vor allem Transparenz bei allen Akteuren wichtig. Die Digitalisierung ist eine Chance für eine solche Transparenz und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Zweifellos wird sie zu Umwälzungen in der gesamten Lebensmittelkette führen. Wichtig ist daher, die Veränderungen in der hiesigen Agrarstruktur auch als Chance aufzugreifen. (Foto: privat Foto: privat )

