Foto: IMAGO / Andia

Die europäischen Weinbauer können aufatmen. Die USA heben die Strafzölle auf.

Das vereinbarte Moratorium der im Zuge des transatlantischen Streits um die Beihilfen für die Flugzeughersteller Boeing und Airbus erhobenen Strafzölle soll bereits heute um Mitternacht in Kraft treten. Die EU-Kommissin will an Programmen zur Stützung des europäischen Rindfleischsektors arbeiten, wenn das Mercosur-Abkommen kommen sollte.