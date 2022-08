IMAGO / Emmanuele Contini

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will mit der Gasumlage die Wärme- und Energieversorgung sichern.

Das Bundeskabinett hat am Donnerstag die Einführung einer zeitlich befristeten Gasumlage beschlossen. Sie tritt voraussichtlich am 1. Oktober in Kraft und gilt bis September 2024.