„Besonders hoch ist die Kostenbelastung bei Betrieben mit kleinen Tieren, die einen hohen Wärmebedarf haben, zum Beispiel in der Sauenhaltung mit Ferkelaufzucht sowie in der Hähnchenmast“, so Helmut Wahl, bei der LWK Berater für Energietechnik und Erneuerbare Energien.

Die Initiative „Energieeffizienz in der Landwirtschaft“ soll helfen, kurz- und langfristig Gas, Strom und Diesel zu sparen. Kostenfreie Auftaktseminare vermitteln Grundwissen.