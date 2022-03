IMAGO / Jörg Böthling

Biogasanlagen sind ohne EEG-Förderung keine ökonomischen Selbstläufer.

Nachdem die Brüsseler Politik in der vergangenen Woche in puncto Erzeugung von Biogas umgeschwenkt ist, kommt nun auch Bewegung in die Berliner Debatte. Das Bundeswirtschaftsministerium will offenbar ein neues Biomethan-Segment ausgestalten.