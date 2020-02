EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hat auf Twitter die intensive Schweinhaltung thematisiert. Der polnische Politiker verglich das Verhältnis von Tierzahl zur Ackerfläche in einigen EU-Mitgliedstaaten. Daten aus dem Jahr 2017 zeigten, dass in Frankreich 43 Schweine je 100 Hektar Ackerland gehalten werden. In Italien seien es 67, in Polen 79, in Deutschland 166, in Belgien 452, in Dänemark 473 und in den Niederlanden 690. „Im Rahmen des Green Deal muss das Problem der intensiven Schweinehaltung in einigen EU-Ländern angegangen werden, da die Landwirtschaft nachhaltig sein soll“, fügte Wojciechowski hinzu.



Der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) wertet den Beitrag als einen Aufruf, die intensive Schweinehaltung zu reduzieren. „Eine von Gefühlen getragene und mit untauglichen Kennzahlen begleitete Meinungsäußerung, die dazu noch einen tendenziösen Verweis auf eine vermeintliche Benachteiligung Ihres Heimatlandes enthält, ist unangemessen für den Chef des Agrarressorts der EU-Kommission, der dem Wohl der gesamten Landwirtschaft der EU verpflichtet sein muss“, schreibt der VDF-Vorsitzende Heiner Manten in einem Brief an den EU-Kommissar, der fleischwirtschaft.de vorliegt.



Allein an der Anzahl der gehaltenen Tiere pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche eines bestimmten Staates könne man nicht das Niveau der Nachhaltigkeit im jeweiligen Sektor ableiten. Es gebe große und kleine Staaten in der EU und Regionen innerhalb größerer Staaten mit intensiver Viehhaltung, die möglicherweise ähnliche Größenordnungen aufweisen wie das gesamte Staatsgebiet eines kleineren Staates. „Was nachhaltig ist und was nicht, bedarf einer gründlichen Analyse unter Einbeziehung zahlreicher Elemente“, stellt Manten fest.Dieser Artikel erschien zuerst auf fleischwirtschaft.de