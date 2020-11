imago images / photothek

Im August trafen sich die EU-Agrarminister in Koblenz. Am Montag wird per Video-Chat über die Lage auf den Agrarmärkten diskutiert. imago images / photothek

Vor allem die niedrigen Preise für Schweinefleisch beklagen zahlreiche EU-Agrarminister. Auf dem EU-Agrarrat am nächsten Montag wollen sie