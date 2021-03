Foto: Ministerium

Agrarminister Peter Hauk unterzeichnet in Ditzingen die Grundsatzerklärung über die Ausrichtung der Öko-Feldtage 2023 in Ditzingen/Baden-Württemberg.

Die Öko-Feldtage sollen in zwei Jahren auf einem Betrieb in Baden-Württemberg stattfinden. Voraussichtlich wird es diese Veranstaltung auch 2022 in Hessen geben.