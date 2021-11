Foto: IMAGO / Countrypixel

Mobile Geflügehalter dürfen in den von der Geflügelpest betroffenen Sperrzonen ihre Tiere nicht mehr im Freien halten.

Die Verdachtsfälle des hochansteckenden Vogelgrippe-Virus in Nordrhein-Westfalen haben sich bestätigt. Der Ausbruch ist in diesem Jahr früher und intensiver als in den Vorjahren.