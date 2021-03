Foto: TBV

Der Präsident des Thüringer Bauernverbandes (TBV) Dr. Klaus Wagner (links) überreicht die Forderungen der Thüringer Landwirtschaft an den Thüringer Staatsekretär für Landwirtschaft Torsten Weil am Dienstag in Erfurt.

Landwirtschafts- und Umweltverbände psoitionieren sich zur Sonder-Agrarministerkonferenz (AMK) am Mittwoch. Heftig umstritten bleibt die geplante Umverteilung von EU-Direktzahlungen.