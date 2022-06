Foto: IMAGO / photothek

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) will der Kritik der EU-Kommission am nationalen Strategieplan folgen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will mit den Agrarminister:innen der Bundesländer über Verbesserungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik sprechen. Hintergrund ist die Kritik der EU-Kommission am nationalen Strategieplan.