IMAGO / Future Image

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert ein hohes Ambitionsniveau bei der Umweltpolitik in der neuen GAP.

Eine Einigung zwischen den Bundesministerinnnen für Agrar und Umwelt über die nationale Ausgestaltung der GAP in Deutschland steht noch aus. Die Zeit drängt. Am kommenden Mittwoch sollen die drei Gesetzentwürfe in das Bundeskabinett.