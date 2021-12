Imago / ZUMA Press

In den USA hatten in der Vergangenheit unter anderem Pfirsichanbauer wegen Schäden durch Dicamba-Abdrift in ihren Plantagen geklagt.

Die US-Umweltbehörde EPA nimmt nun auch das Pflanzenschutzmittel Dicamba von Bayer unter die Lupe. Berichten zufolge schädigt das Herbizid nicht-tolerante Nutzpflanzen.