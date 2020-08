imago images / BIA

Strittige Punkte beim Insektenschutz bleiben der Pflanzenschutz und die Verschärfungen der Vorgaben bei Gewässern.

In Sachen Insektenschutz geht es politisch nur in Minischritten voran. Sowohl am Entwurf des Bundesumweltministeriums als auch am Vorgehen des Bundes