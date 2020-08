Im Instagram Feed nehmen Landwirte ihre Follower in die Weiten des Berufs mit. Das Posieren vor dem Trecker gehört ebenso dazu, wie die Aufnahme eines Ährenfelds. Passende Hashtags wie #landwirtschaft, #ährenfeld oder #traktor vervollständigen den ersten Post. Emotionen begeistern auf Instagram. Der Alltag des Landwirts ist voll davon, da er seine Tätigkeit liebt. Diese Liebe muss sich in den Posts widerspiegeln. Wenn ein Tier im Stall Nachwuchs bekommt, wird daraus ein Event für Social Media mit #wasserbüffel und #geburt.



Landwirte präsentieren in Instagram Stories das Geschehen auf dem Hof. Beispielsweise filmen sie die Mähdrescherfahrt und kommentieren, was sie in den nächsten Tagen erledigen werden. Über Stories interagieren Landwirte mit den Abonnenten. Die Fragenbox ist das richtige Tool, um ergänzende Informationen über die Erzeugnisse zu bieten. Daraus entsteht ein FAQ-Highlight. Instagram zeigt die Highlights unter der Profilbeschreibung an. Sie fallen sofort ins Auge.



Ausführlichere Informationen zu Produkten veröffentlichen Landwirte bei Instagram TV. Abonnenten erleben den Weg der Milch von der Kuh bis ins Glas - und das in einem Video. Besondere Merkmale, beispielsweise die Nachhaltigkeit, müssen betont werden. Regelmäßiges Posten zieht Follower an. So erlangt der Landwirt Bekanntheit und seine Reichweite steigt. Er kann folglich seine Waren besser verkaufen. Zwei bis drei Veröffentlichungen pro Woche reichen aus.Es ist ratsam, mit anderen Landwirten zusammenzuarbeiten. Dafür markieren sich die Landwirte gegenseitig in Stories oder Posts. An Herausforderungen wie #erntegesicht (ein Selfie beim Ernten posten) teilzunehmen, erhöht die Zahl der erreichten Nutzer. Diese werden die neuen Kunden der Landwirte. Die via Instagram überbrachte Message lautet: veranschaulichen, wie der Alltag in der Landwirtschaft aussieht. Können Kunden das nachempfinden, gewinnt sie der Landwirt.Jessica Flaster, Online Redakteurin bei ReachOn