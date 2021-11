Foto: Rentenbank

Nikola Steinbock wird zum Jahresbeginn 2022 Sprecherin des Vorstands der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Die künftige Sprecherin des Vorstands der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Nikola Steinbock, über den Wandel in der Land- und Ernährungswirtschaft, Anforderungen an junge Landwirtinnen und Landwirte und ihre Rolle als Vorreiterin in einer männerdominierten Branche.