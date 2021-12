Foto: Bildstelle des Bundestages, Inga Haar

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag ist optimistisch, dass die rot-grün-gelbe Ampelkoalition das Konzept für die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung schnell vorlegen wird.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, die eine Vorlage für den Koalitionsvertrag in der Arbeitsgruppe Landwirtschaft verhandelt hat, will die Tierhaltung schnell umbauen. Das geplante dreistufige, staatliche Tierhaltungskennzeichnung soll sich nicht an der vierstufigen Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels orientieren.