MEHR DAZU

Horst Hermannsen zur Debatte über Lebensmittelpreise

Spätrömische Dekadenz

Ist es so etwas wie spätrömische Dekadenz, oder leben wir in den besten aller Zeiten? Politik und Lobbyverbände diskutieren darüber, wie man das Essen verteuern könnte. So etwas ist neu und erscheint den meisten Menschen im Rest der Welt absurd.