In der Schlusserklärung von Sharm El-Sheikh wurde die Landwirtschaft kaum erwähnt.

Der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz wurde in Begleitveranstaltungen ausführlich debattiert. In den Verhandlungsräumen spielte die Landwirtschaft dagegen kaum eine Rolle. In der Schlusserklärung von Sharm El-Sheikh wurde sie kaum erwähnt.