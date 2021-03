Foto: IMAGO / Lichtgut

Grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg.

Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz und der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg sind die Gewinner der Landtagswahlen am Sonntag. Die möglichen Koalitionspartner sind noch offen.