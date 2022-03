Werkbild

Die Horsch Ukraine wurde 2009 gegründet. Aufgrund des immensen Wachstums der Firma wurde in Velyka Soltanivka in der Nähe von Kiew an der Autobahn Richtung Odessa ein neuer Standort gebaut, der im Juni 2021 bezogen und eröffnet wurde. Die offizielle Vertretung von Horsch in der Ukraine umfasst eine Fläche von 14,5 ha mit einem 3300 m² großen Gebäude.

CNH Industrial spendet 500.000 US-zur Unterstützung der Ukraine. Horsch hat zwei 40-Tonner mit Verbandsmaterial und Medikamenten in das Land geschickt.