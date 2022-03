IMAGO / Marius Schwarz

Die Preise für Agrarrohstoffe steigen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine rasant an. Die EU-Kommission will die Lage nun analysieren.

Die Europäische Kommission wird ihre Mitteilung zur Entwicklung der Energie- und Lebensmittelpreisen aufgrund des Krieges in der Ukraine erst am Dienstag kommender Woche vorlegen.