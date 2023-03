imago images / MiS

Der Milchpreis in Litauen und Lettland ist in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gefallen (Symbolfoto).

Der Milchpreis in den beiden baltischen Staaten ist in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gefallen. Die Agrarminister der Länder schlagen auf dem EU-Agrarrat in Brüssel Alarm und fordern Hilfe.