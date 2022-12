Sven Brauers / brauers.com

„Wer jetzt Bio im Regal liegen lässt, darf sich nicht wundern, wenn es in ein paar Monaten deutlich weniger Bio-Bauernhöfe geben wird“, so Miriam Staudte von Bündnis 90/ Die Grünen.

Niedersachsens neue Agrarministerin appelliert an Verbraucher, in der Krise nicht an Bio-Lebensmitteln zu sparen. Das Land habe ehrgeizige Pläne.