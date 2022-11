Ministerium

"Intakte Moore und Moorböden helfen dabei, unsere Klimaschutzziele zu erreichen und bieten außerdem einen einzigartigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Sie halten Wasser in der Landschaft und beugen so Dürren vor", so Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch eine Strategie für den Moorschutz beschlossen. Der Ackerbau auf entwässertem ehemaligen Moorboden gilt als Auslaufmodell, um das Klima zu schützen.