Die agrarzeitung startet heute mit "GREEN.WORKS" ein neues Ressort, das die Transformation von Unternehmen zu mehr Klimaschutz begleitet und wertvolle Best-Practice-Beispiele gibt.

Erfolgsbeispiele zur Transformation

Viel Nutzwert zu unternehmerischem Klimaschutz

Ein abteilungsübergreifendes Projekt

Editorial Director Green Transformation

Wichtige Bereicherung unseres inhaltlichen Angebots

Unternehmen - ganz gleich wie groß sie sind - brauchen Impulse, wie sie ihre Organisationen und ihre Produktionen hin zu mehr Klimafreundlichkeit umbauen oder optimieren. Das ist kein Selbstgänger. Denn hier ist nicht nur der Wille gefragt, sondern auch Kreativität, die richtigen Informationen und - ganz entscheidend - auch die Erfahrungen anderer Unternehmen.Hier setzt unsere neue Rubrik an: Sie vermittelt grundlegendes Wissen zum unternehmerischen Klimaschutz und zeigt anhand von Beispielen aus unterschiedlichen Unternehmen der AgriFood-Branche, wie die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann. Sie stellt dar, welche Maßnahmen welche Effekte haben, was gut funktioniert und zur Nachahmung einlädt, aber auch was weniger empfehlenswert ist und vermieden werde sollte. So können Unternehmen von den positiven wie negativen Erfahrungen anderer Unternehmen profitieren und Fehler oder Sackgassen vermeiden und schneller zu Ergebnissen kommen.Unsere neue Rubrik bietet neben Erfolgs- und Best-Practice-Beispielen aber auch ganz konkrete Umsetzungsempfehlungen etwa in Form von Checklisten, als Informationen zu Förderprogrammen und Fördermitteln, als Experten-Interviews und als Events und Schulungen an. Während wir klein anfangen, wird dieses Informationsangebot in den kommenden Monaten immer weiter wachsen.Realisiert wird die neue Rubrik "GREEN.WORKS - So geht unternehmerischer Klimaschutz" von unserer gesamten redaktionellen Organisation der Mediengruppe Deutscher Fachverlag und geleitet von unseremDaniel Baumann.Ich bin sicher, dass Sie es genauso sehen wie ich: "GREEN.WORKS" ist eine echte Bereicherung des inhaltlichen Angebots der agrarzeitung - und startet heute. Um "GREEN.WORKS" zu finden, scrollen Sie auf unserer Homepage einfach ein wenig nach unten. Ich freue mich natürlich wie immer auf Ihr Feedback und wünsche bis dahin eine anregende Lektüre.Olaf DeiningerChefredakteur Agrar-MedienMediengruppe Deutscher Fachverlag