Foto: IMAGO / Bernd Günther

Der bisherige und designierte künftige niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) soll kommende Woche im Amt bestätigt werden.

SPD und Grüne in Niedersachsen haben am heutigen Dienstag in Hannover ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Der designierte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, er wisse, dass die Situation für Landwirt:innen nicht leicht sei.