imago images / Ralph Peters

Die Nitratbelastungen sind in NRW geringer geworden.

In allen Kreisen in Nordrhein-Westfalen wurden in den Jahren 2016 bis 2020 die Obergrenzen der Düngeverordnung zur Ausbringung von organischen Dünger unterschritten. Kritik an einer Verschärfung der Regeln weist das Agrarministerium in Düsseldorf zurück.