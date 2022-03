Peter Roggenthin

„Bracheflächen sind wichtiger Nahrungs- und Lebensraum für Insekten“, so Richard Mergner, Vorsitzender des Bundes Naturschutz in Bayern (BUND).

Der Krieg in der Ukraine darf nicht missbraucht werden, um ökologische Fortschritte in der Agrarpolitik infrage zu stellen. Auch die AbL argumentiert in diese Richtung.