Foto: Imago / Martin Wagner

Laut einer Studie wären die Reduktionsziele in Frankreich bereits zur Hälfte erreicht, wenn 25 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen nach Bio-Kriterien bewirtschaftet würden.

In Frankreich hat die Kritik an den Ecophyto-Plänen, mit denen die Regierung die Aufwandmengen von Pflanzenschutzmitteln reduzieren will, wieder neue Nahrung erhalten. Ein Bericht zeigt, dass die Maßnahmen nicht ausreichen und die Kosten höher als gedacht sind.