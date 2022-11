Landvolk Niedersachsen

Die EU-Kommission denkt inzwischen weniger an Agrarflächen, sondern eher an Spiel- und Sportplätze, in denen keine chemischen Mittel mehr gesprüht werden sollen.

In ihrem Vorschlag zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (SUR) wird ein Totalverbot in Landschaftsschutzgebieten gefordert. Nach heftigem Widerstand der meisten EU-Mitgliedstaaten werden die Verbotsabsichten nun eingeschränkt.