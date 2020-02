Kaufland will durch die Übernahme von Real-Standorten wachsen. Der Großflächenbetreiber plant, mindestens 100 Standorte zu übernehmen, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“ (LZ). Kaufland spiele damit eine Schlüsselrolle in der eingeleiteten Neuordnung. Denn es war von Anfang an geplant, dass ein Großteil der 276 Real-Standorte an Konkurrenten der Metro-Tochter gehen soll. Kaufland will nach LZ-Informationen vor allem in Regionen expandieren, in denen man bisher eher schlecht aufgestellt ist. Dies betreffe neben Nordrhein-Westfalen auch den Norden Deutschlands.





Lebensmittelhandel: Die Top 5 bleiben an der Spitze

1 / 5 Rang fünf belegt die Metro-Gruppe mit einem Umsatzrückgang von 1,1 Prozent auf rund 13,5 Mrd. Euro. (imago images / Udo Gottschalk) 2 von 5 Teilen 2 / 5 Platz 4: Die Aldi-Gruppe auf Platz vier konnte mit einer Steigerung von 3,1 Prozent auf knapp 30,2 Mrd. Euro aufwarten. (imago images / Sven Simon) 3 von 5 Teilen 3 / 5 Platz 3: Die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) festigte ihre Position unter den Spitzenunternehmen und erreichte mit einem dicken Plus von fast 4,3 Prozent einen Umsatz von etwa 40,3 Mrd. Euro. (imago images / Future Image) 4 von 5 Teilen 4 / 5 Ptatz 2: Rewe mit einem um 3,6 Prozent auf 44,1 Mrd. Euro gewachsenen Umsatz, was einem Anteil am Gesamtmarkt von 17,8 Prozent entspricht. (imago images / Future Image) 5 von 5 Teilen 5 / 5 Platz 1: Die Edeka-Gruppe ist auch im Jahr 2018 Spitzenreiter in der Gruppe der Top-5-LEH-Unternehmen: Mit einem Umsatz von rund 58,8 Mrd. Euro verbuchte die Gruppe einen Marktanteil von 23,7 Prozent für sich. Für den Umsatz, der mit Gütern des täglichen Bedarfs erzielt wurde, zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier führt Edeka das Ranking an, gefolgt von Rewe, der Schwarz-Gruppe, Aldi und Metro. (imago images / Sven Simon ) 6 von 5 Teilen

Laut Lebensmittel Zeitung hat man bei Kaufland auch klare Vorstellungen davon, wie die Expansion finanziert wird. „Der Einkauf, so die Überzeugung, werde den Großteil der Kosten über bessere Konditionen bei der Industrie einspielen“, schreibt das Fachblatt für den Einzelhandel. Umsatzsteigerungen und Marketingaktivitäten rund um Neueröffnungen nach Umbauten ließen sich in den Verhandlungen mit Herstellern gut einpreisen, erklärt ein Unternehmenskenner gegenüber der LZ.Zudem wolle Kaufland die Ware zu besseren Konditionen beziehen als zuletzt Real – was die Rendite der einzelnen Standorte unmittelbar verbessern würde. Das Unternehmen rechnet mit Rohertragsverbesserungen von mindestens 100 Mio. € pro Jahr, heißt es in der LZ. Damit dürfte auch der Preisdruck für Lebensmittellieferanten wie Molkereien und Schlachtunternehmen steigen. Die Lebensmittelindustrie könnte dann gezwungen sein, die Preise für die Erzeuger von Milch und Fleisch zu senken.