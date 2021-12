imago images / photothek

Als Reaktion auf die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien und die damit in Verbindung stehende Rindfleischproduktion gaben Supermarktketten in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien gestern bekannt, dass sie brasilianisches Rindfleisch, das mit JBS, dem weltgrößten Rindfleischunternehmen, in Verbindung steht, aus dem Sortiment nehmen.