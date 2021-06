IMAGO / teutopress

In Deutschland ist der Lebensmitteleinzelhandel weiter der wichtigste Absatzweg für Schweinefleisch, für das Exporte in die meisten Drittstaaten wegen der ASP-Fälle bei Wildschweinen nicht möglich sind.

Corona und ASP schickten die Preise für Schlachtschweine in Deutschland in den Keller. Die Verbraucher mussten im Supermarkt und beim Metzger dennoch tiefer in die Tasche greifen.