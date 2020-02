In den kommenden zehn Jahren sollen nachhaltige Produktionsketten für Schweine- und Rindfleisch aufgebaut werden. Die Ziele des Fleischkonzerns Tönnies sind konkret: So soll die in der Aufzucht und Mast verwendete Menge an Antibiotika um drei Viertel reduziert werden. Auch beim Thema Nitratbelastung gehen die Ostwestfalen in die Offensive. Als Ziel wird eine Reduzierung der Nitratmenge in der Gülle um 30 Prozent formuliert. Futtermittel sind ein weiterer Punkt, bei dem Einfluss auf die Lieferanten genommen wird.



Für 2030 ist ein Verzicht auf Soja aus Südamerika und Palmöl geplant. In der Futtermittelbranche hält man dieses Ansinnen für ambitioniert, aber machbar. Der Sojabedarf könnte auch in den USA gedeckt werden. Schwieriger wäre der Austausch von Palmöl, das mit 0,4 Prozent ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil im Mischfutter ist. Seit einiger Zeit gibt es Ersatzprodukte auf Basis von Sonnenblumen, die sich bisher noch nicht auf dem Markt durchgesetzt haben. Ziel von Tönnies ist es, bis 2030 den Anteil von Tieren aus übergesetzlichen Haltungsformen auf 70 Prozent zu steigern. Um das zu erreichen, will der Konzern Landwirte beim Bau von 500 Tierwohlställen unterstützen.



Architekturwettbewerb: Schöner Wohnen für Schweine

1 / 13 Die Entwürfe der Studenten gestalteten einen neuen Schweinestall für Hof Renfert-Deitermann in Münster. (Tanja Kutzer) 2 von 13 Teilen 2 / 13 Katharina Münch gewann mit der "Schweinevilla" den ersten Preis. (Katharina Münch) 3 von 13 Teilen 3 / 13 Die Studentin vereinte die Ställe mit Freilaufbereichen und Feldern zu Inseln umgeben von Freizeitfläche. (Katharina Münch) 4 von 13 Teilen 4 / 13 Die Studentin wollte Schlachthaus und Hofladen dem linearen Verlauf des Schlachtprozesses nachempfinden. (Katharina Münch) 5 von 13 Teilen 5 / 13 Platz 2 belegten Jakob Köppel und Benedikt Stoib von der TU München. (Jakob Köppel, Benedikt Stoib) 6 von 13 Teilen 6 / 13 Das Konzept des „Pig Portable“ kombiniert die konventionelle tiergerechte Stallhaltung mit den Vorzügen der Freilandhaltung. (Jakob Köppel, Benedikt Stoib) 7 von 13 Teilen 7 / 13 Jessica Vetter und Pepe Fritz von der Universität Stuttgart landeten mit ihrem Konzept auf dem dritten Platz. (Jessica Vetter, Pepe Fritz) 8 von 13 Teilen 8 / 13 Die beiden Studenten spielen mit der Idee der vollkommenen Transparenz. (Jessica Vetter, Pepe Fritz) 9 von 13 Teilen 9 / 13 Matthias Delueg und Christoph Ammer (TU München) möchten die Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft neu denken. (Matthias Delueg, Christoph Ammer) 10 von 13 Teilen 10 / 13 Anerkannt wird der Vorschlag von Sophia Richwien und Verena Klotzner (TU München), die das alte Stallgebäude umbauen wollen. (Sophia Richwien, Verena Klotzner) 11 von 13 Teilen 11 / 13 Matthias Delueg und Christoph Ammer (TU München) möchten die Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft neu denken. (Matthias Delueg, Christoph Ammer) 12 von 13 Teilen 12 / 13 Mengyue Feng und Guisong Zhang von der TU Braunschweig werden lobend erwähnt, da sie ungenutzte Fläche auf dem Dach des Stalles als Freilauf für die Tiere neu konzipieren. (Mengyue Feng, Guisong Zhang) 13 von 13 Teilen 13 / 13 Xiarong Yu (TU Darmstadt) konzipiert in seinem Entwurf einen Pool für die Tiere. (Xiarong Yu) 14 von 13 Teilen

Ranking: Die zehn größten Schweineschlachtbetriebe Deutschlands

1 / 10 Die Tönnies-Gruppe steht mit 16,6 Mio. Schweineschlachtungen an der Spitze des Rankings - ein Plus von 2,5 Prozent. Zum Vorjahr bauten die Ostwestfalen ihre Position damit nochmals aus. 2016 brachten das Unternehmen noch 16,2 Mio. Tiere an die Haken. Nicht berücksichtigt sind in dieser Platzierung die rund 400.000 Schlachtungen an ausländischen Standorten des Konzerns. (Bild: afz-Archiv) 2 von 10 Teilen 2 / 10 Platz zwei im Ranking belegt das deutsch-niederländische Unternehmen mit insgesamt 8,5 Mio. Schweineschlachtungen. Im Vorjahr gingen noch 8,87 Mio. Tiere an die Haken. Der Marktanteil von Vion sinkt damit zu 2016 um 0,2 Prozent auf nun 14,7 Prozent. (Bild: Vion) 3 von 10 Teilen 3 / 10 Der Genossenschaftskonzern Westfleisch aus dem Münsterland legte bei den Schlachtungen zum Vorjahr zu. Gingen 2016 noch 8,04 Mio. Schweine an die Haken, so waren es im vergangenen Jahr 8,26 Mio. Schweine - ein Zuwachs von 2,8 Prozent. (Bild: Westfleisch) 4 von 10 Teilen 4 / 10 Der dänische Schlacht- und Zerlegekonzern Danish Crown bringt es in Deutschland auf 3,62 Mio. geschlachtete Ringelschwänze. Inbegriffen sind die Schlachtungen am Standort Teterow in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Jahr zuvor schlachtete Danish Crown drei Mio. Schweine. (Bild: Danish Crown/Youtube) 5 von 10 Teilen 5 / 10 Die Müller-Gruppe schlachtete zuletzt 2,15 Mio. Schweine in Deutschland. Im direkten Vergleich zu 2016 war das ein Zuwachs von 2,4 Prozent. Entsprechend kletterte der Marktanteil von 3,5 auf nun 3,7 Prozent. (Bild: Müller-Fleisch) 6 von 10 Teilen 6 / 10 Den sechsten Rang belegt Goldschmaus. Die Niedersachsen aus dem Landkreis Cloppenburg. Goldschmaus verbuchte im vergangenen Jahr gut 1,78 Mio. Schweineschlachtungen auf sein Konto - und damit etwas mehr als 2016 (1,77 Mio. Schweine). (Bild: Goldschmaus) 7 von 10 Teilen 7 / 10 Das Schlachtunternehmen Tummel aus dem westlichen Münsterland brachte es 2017 auf 1,55 Mio. Schlachtungen. Die Zahlen hielt Tummel damit zum Vorjahr stabil. (Bild: afz-Archiv) 8 von 10 Teilen 8 / 10 Das Schlachtunternehmen aus dem Landkreis Cuxhaven brachte es 2017 auf 1,4 Mio. Schlachtungen. 2016 schlachtete Willms noch 960.000 Schweine. In den Zahlen ist der Standort Bochum enthalten. (Bild: Willms-Gruppe) 9 von 10 Teilen 9 / 10 Das Unternehmen Simon Fleisch aus der Region Eifel/Mosel konnte seine Schlachtungen ebenfalls steigern. Während 2016 noch 1,04 Mio.Tiere an die Haken gingen, waren es 2017 insgesamt 1,07 Mio. Schweine. (Bild: Simon Fleisch) 10 von 10 Teilen 10 / 10 Neu unter den Top Ten ist das Familienunternehmen Manten vom Niederrhein. Mit 920.000 Schweineschlachtungen schafft es Heinrich Manten auf Platz 10. Manten hat seine Schlachtmenge deutlich gesteigert. 2016 waren es "nur" 850.000. (Bild: Manten ) 11 von 10 Teilen

Damit nimmt Tönnies die vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette in die Pflicht. Im Interview mit der Lebensmittelzeitung widersprechen Clemens Tönnies und sein Sohn Maximilian der Vermutung, dass eine vertikal integrierte Produktion angestrebt wird. Zwar müssten Landwirte, die mit Tönnies einen Stall bauen wollen, Mitglied der Baugenossenschaft werden, Lieferverpflichtungen für die Schweine würden sich daraus aber nicht ergeben.Experten sehen dennoch in der Schweinebranche eine Entwicklung zu verbindlicheren Geschäftsbeziehungen. Durch die Initiative Tierwohl (ITW) könnte nach Angaben von Dr. Albert Hortmann-Scholten, Leiter des Fachbereichs Betriebswirtschaft und Markt im Geschäftsbereich Landwirtschaft der LWK Niedersachsen, der Trend zur vertikalen Integration der Wertschöpfungskette auch bei Schweinefleisch befördert werden – ähnlich wie in der Geflügelfleischproduktion. Große Geflügelfleischverarbeiter wie die PHW-Gruppe mit der Marke Wiesenhof haben bereits die gesamte Wertschöpfungskette unter ihrer Kontrolle: So ziehen die Vertragsmäster die vom Konzern vorgegebenen Küken auf, kaufen Wiesenhof-Futter und sind sogar verpflichtet, mit bestimmten Veterinären zusammenzuarbeiten, sagt Hortmann-Scholten.