IMAGO / Sylvio Dittrich

Ohne Ergebnis: Die Strommarkt-Reform der EU muss vertagt werden. Ziel soll es sein, die Stromkosten für Europäer zu begrenzen und den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Die EU-Staaten sind in der Debatte über eine Reform des Strommarkts vorerst zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Anders als zunächst angenommen, konnten sie sich am Montag in Luxemburg auf keine gemeinsame Position einigen.