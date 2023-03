IMAGO / Chris Emil Janßen

„Brasilien war und ist ein immens wichtiger Partner für Deutschland“, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am heutigen Montag während der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in Belo Horizonte in Brasilien.

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir werben in Brasilien für mehr Handel mit Deutschland und ein Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur.