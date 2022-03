Werkbild

Im az Technik Talk Podcast von Dieter Dänzer (m.) geben Michael (l.) und Philipp Horsch (r.) einen Einblick in die Zukunftsprojekte wie den Drill-Roboter, die Entwicklungen in der Pflanzenschutztechnik oder auch die Neubauprojekte hierzulande in Schwandorf, Ronneburg und Landau sowie in Brasilien – die größten Bauprojekte in der Unternehmensgeschichte.