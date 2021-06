Foto: Bildstelle des Bundestages, Inga Haar

Susanne Mittag fordert eine rechtsgültige Definition für den Begriff Tierwohl.

In Zukunft sollen Nutztiere in Deutschland zu besseren Bedingungen gehalten werden. Kenntlich machen will das Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit einem staatlichen Tierwohllabel. Die Tierschutzbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Susanne Mittag, übt Kritik.