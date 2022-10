IMAGO / serienlicht

Kühe auf einer Weide in der Uckermark: Antibiotika in der Tierhaltung sollen weiter reduziert werden.

Mit einer Änderung des Tierarzneimittelgesetzes (TAMG) will die Bundesregierung den Einsatz von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Tierhaltung weiter verringern und zugleich neuen Meldeverpflichtungen an die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) nachkommen.