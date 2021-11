picture alliance / dpa / Marijan Murat

Der DVT fordert einen ganzheitlichen Ansatz bei der Transformation der Landwirtschaft.

Der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT) erhofft sich von der zukünftigen Bundesregierung klare politische Rahmenbedingungen und eine Orientierung an bereits vorliegenden Rahmenplänen. Nur so könne der gesellschaftliche Wunsch nach erhöhten Qualitätskriterien in der Tierhaltung langfristig erfüllt werden.