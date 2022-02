imago images / Xinhua

„Im Laufe der Zeit gehören sie zu uns und wir wollen sie drin haben“, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der Ukraine stellt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Aufnahme in der EU in Aussicht. Das Land soll zuvor an den EU-Binnenmarkt herangeführt werden.