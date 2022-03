IMAGO / Future Image

Der ukrainische Landwirtschaftsminister Roman Leshchenko bittet in Brüssel um Hilfe für die Landwirte seines Landes.

Um die Frühjahrsaison in der Ukraine zu bewältigen, fehle es vor allem an Herbiziden und an Fungiziden. Der ukrainische Landwirtschaftsminister Roman Leshchenko bittet deshalb um verbilligte Lieferungen von Pflanzenschutzmitteln aus der EU.