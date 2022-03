BMEL

„Als Bundeslandwirtschaftsminister werde ich alles tun, was möglich ist, um die Lebensmittelversorgung in der Ukraine zu unterstützen“, so Cem Özdemir.

Bislang gibt es keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft. Der Ukraine sichert Bundesagrarminister Cem Özdemir Hilfe zu.